Παναθηναϊκός AKTOR: Ανάλυση λαθών από Αταμάν – Επέστρεψαν Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροβ

Η κακή εμφάνιση στο Μονακό, δεν πέρασε έτσι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν πριν την προπόνηση στο Telekom Center Athens, μάζετε τους παίκτες και τους έδειξε video για περισσότερη από 1,5 ώρα.

Σε αυτό το διάστημα τους έδειχνε και τους ανέλυε τα λάθη που έγιναν κόντρα στη Μονακό. Εκμεταλλευόμενος και το γεγονός πως δόθηκε αυτή η ευκαιρία καθώς δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα για το «τριφύλλι» μια και έχει ρεπό.

Πέρα από τη… βιντεοθεραπεία, ο Εργκίν Αταμάν είχε ευχάριστα νέα στο μέτωπο των τραυματιών που ταλαιπωρεί σημαντικά τον Παναθηναϊκό. Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα. Από την άλλη, Λεσόρ, Χολμς και Καλαϊτζάκης, έκαναν θεραπεία και ατομικό.