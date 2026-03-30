Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ
Με ανάρτηση μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, εστιάζοντας στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παίκτες.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:
«Πρωταπριλιάτικο
32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι
3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50 ∙ MEETING POINT
Ο πόλεμος είναι... όχημα, πρόσχημα, αλλά δεν είναι για χόρταση
21:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ