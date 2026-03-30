Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, εστιάζοντας στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παίκτες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Πρωταπριλιάτικο

32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι

3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Instagram

