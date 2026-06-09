NBA Finals: Επεισόδια στη Νέα Υόρκη, συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των Νικς (vid)

Επεισοδιακή ήταν η βραδιά του τρίτου τελικού ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αλλά εκτός του Madison Square Garden.

Χιλιάδες φίλαθλοι των Νικς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την αναμέτρηση, κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας σε υπαίθρια watch parties για να παρακολουθήσουν το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας τους απέναντι στους Σπερς, οι οποίοι τελικά έφυγαν με τη νίκη, μειώνοντας σε 2-1 στη σειρά.

Η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου προκάλεσε ένταση σε αρκετά σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια μεταξύ οπαδών των Νικς.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές σύγκρουσης μεταξύ φιλάθλων, με συμπλοκές σώμα με σώμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χωρίζουν τους εμπλεκόμενους προτού η κατάσταση ξεφύγει περαιτέρω.