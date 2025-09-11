ΑΕΚ: Πολύ κοντά στη Μοντερέι ο Αντονί Μαρσιάλ

Το μέλλον του Αντονί Μαρσιάλ πιθανότατα δε θα συνδέεται με την ΑΕΚ. Ο Γάλλος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Ένωση, με προορισμό του την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα το Μεξικό και τη Μοντερέι.

Την είδηση αποκάλυψε ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στα θέματα που αφορούν την κεντρική και νότια Αμερική. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι Ραγιάδος (παρατσούκλι της Μοντερέι) συμφώνησαν για την αγορά του Αντονί Μαρσιάλ και άφησαν εκτός συναγωνισμού την Πούμας. Η Μοντερέι κανόνισε τη μεταγραφή με την ΑΕΚ και πλήρωσε ένα σημαντικό συμβόλαιο στον Γάλλο φορ, με παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Όπως όλα δείχνουν, η οριστική συμφωνία των «κιτρινόμαυρων» με τους Μεξικανούς είναι κοντά. Με τον παίκτη να παίρνει μεταγραφή, κάτι που είναι βολικό για την ΑΕΚ από τη στιγμή που έχει υψηλό συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα του Νίκολιτς.

Μάλιστα, λόγω και της πίεσης του χρόνου η ΑΕΚ μετά την προφορική συμφωνία με την Μοντερέι, έδωσε άδεια στον παίκτη να μεταβεί σε ενδιάμεση χώρα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.