«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)

Ο Χρήστος Κόντης πήρε παράταση, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Ατρομήτου, παραμένοντας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος «τις επόμενες ημέρες ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο, για να συζητηθούν ο,τι εκκρεμότητα υπάρχει γύρω απ’ τη συνεργασία τους», ενώ υπογραμμίζεται ότι: «σε κάθε περίπτωση κρίσιμα θα είναι για τον κόουτς των «πράσινων» τα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος».

«Με… τρέλα για Τεττέη!» η ΑΕΚ, η οποία «μπαίνει δυνατά!» για να αποκτήσει τον χαρισματικό επιθετικό της Κηφισιάς, ενώ στον Ολυμπιακό μπαίνει «ασπίδα σε Μεντιλίμπαρ».

Διαβάστε επίσης