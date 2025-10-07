«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (07/10).
Ο Χρήστος Κόντης πήρε παράταση, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Ατρομήτου, παραμένοντας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος «τις επόμενες ημέρες ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο, για να συζητηθούν ο,τι εκκρεμότητα υπάρχει γύρω απ’ τη συνεργασία τους», ενώ υπογραμμίζεται ότι: «σε κάθε περίπτωση κρίσιμα θα είναι για τον κόουτς των «πράσινων» τα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος».
«Με… τρέλα για Τεττέη!» η ΑΕΚ, η οποία «μπαίνει δυνατά!» για να αποκτήσει τον χαρισματικό επιθετικό της Κηφισιάς, ενώ στον Ολυμπιακό μπαίνει «ασπίδα σε Μεντιλίμπαρ».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
