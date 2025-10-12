Παναθηναϊκός: Ανακούφιση για Ντραγκόφσκι, δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του

Ο Πολωνός τερματοφύλακας που αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής του, δεν έχει κάτι σοβαρό και όλα δείχνουν πως προλαβαίνει το ματς με τον Άρη.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Ανακούφιση για Ντραγκόφσκι, δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν και βρισκόμαστε στο διάστημα της διακοπής λόγω Εθνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός έχει το μυαλό του στους τραυματίες. Πελίστρι, Σάντσες και Ντέσερς είναι εκτός και δύσκολα θα προλάβει κάποιος εξ αυτών το ματς με τον Άρη. Οπότε ο Χρήστος Κόντης το τελευταίο που θα ήθελε ήταν… έξτρα πονοκεφάλους.

Η είδηση πως ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έχει πρόβλημα τραυματισμού και αποχωρεί νωρίτερα από την αποστολή της Εθνικής Πολωνίας, επιστρέφοντας στην Αθήνα, άγχωσε τους πάντες. Και είναι λογικό, καθώς τα δημοσιεύματα στην Πολωνία ήταν ανησυχητικά.

Όμως οι εξετάσεις του διεθνούς τερματοφύλακα και οι διαβεβαιώσεις του ίδιου για τις ενοχλήσεις στη μέση, έφεραν την ανακούφιση σε όλους. Ο Ντραγκόφσμι δεν έχει κάτι που να εμπνέει ανησυχία.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το επερχόμενο ματς με τον Άρη. Άλλωστε μεσολαβεί μια βδομάδα μέχρι τότε, οπότε θα είναι στη διάθεση του προπονητή.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Φιλικό παιχνίδι δύο 30λεπτων έδωσαν οι Πράσινοι την Κυριακή στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του, δίνοντας την ευκαιρία και σε κάποιους παίκτες της ακαδημίας να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Ζίβκοβιτς – Επιστρέφει Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

18:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τσαντάκιας» με μοτοσυκλέτα σκόρπιζε τον τρόμο σε Κορυδαλλό και Νίκαια - Τραυμάτιζε γυναίκες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

18:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επικοινωνία Ζελένσκι με Τραμπ μέσα σε δύο ημέρες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» των ΗΠΑ για τρομοκρατική ενέργεια σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αγαπημένο και των Ελλήνων

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός μετά από καταδίωξη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κυνηγός σκοτώθηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του - Είχε πάει να μαζέψει το θήραμα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ με Ναν, Λεσόρ και όλους τους παίκτες του ρόστερ

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιώτες ενώθηκαν με διαδηλωτές στη Μαδαγασκάρη: Κήρυξαν ότι ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατού - Φόβοι για πραξικόπημα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

17:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πριν επιλέξει τιμολόγιο ρεύματος

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Πυροβολισμοί μέσα σε μπαρ έπειτα από παρενόχληση γυναίκας

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

18:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ