Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση

Κίνδυνος να πάει το «τριφύλλι» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με μοναδικό διαθέσιμο σέντερ φορ τον Πάντοβιτς, μετά και τα νέα προβλήματα που προέκυψαν.

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση
Οι… πονοκέφαλοι για τον Ράφα Μπενίτεθ τελειωμό δεν έχουν. Μετά το «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε, στην προπόνηση των «πράσινων» φάνηκε πως υπάρχουν δύο νέα ζητήματα. Τα οποία αφορούν την επίθεση.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι που παραπονέθηκε πως αισθάνεται «βαρύ» το πόδι του στη Σουηδία, διαπιστώθηκε πως έχει ένα τράβηγμα και έκανε θεραπεία. Παράλληλα, ο Γερεμέγεφ έχει ίωση και δεν προπονήθηκε.

Όλα αυτά δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, οπότε ο φόβος είναι μεγάλος για να πάει στο ματς το «τριφύλλι» με μοναδική λύση για την επίθεση τον Πάντοβιτς. Καθώς ο Ντέσερς δεδομένα δεν υπολογίζεται.

Εκτός αγώνα είναι και οι Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια. Αναφορικά με το πρόγραμμα, οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

