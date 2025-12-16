NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε Rookie of the Week στην περιφέρειά του

Για δεύτερη φορά την εφετινή σεζόν, ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε το βραβείο του κορυφαίου πρωτοεμφανιζόμενου της περιφέρειας ακτής Ατλαντικού, στο NCAA.

Τη 10η Νοεμβρίου είχε μοιραστεί τη διάκριση με τον Κέιλεμπ Γουίλσον από το Νορθ Καρολάινα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου έκανε το δεύτερο παιχνίδι 30 πόντων της σεζόν απέναντι στο Γουέστερν Καρολάινα, βάζοντας 24 πόντους στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ευστοχώντας σε 4 τρίποντα.

Στο δεύτερο παιχνίδι της εβδομάδας, απέναντι στο Μέριλαντ Ίστερν, ήταν ξανά πρώτος σκόρερ του Βιρτζίνια Τεκ με 16 πόντους, ενώ, μοίρασε και 7 ασίστ. Συνολικά στην εβδομάδα, μέτρησε 23 πόντους με 54% εντός παιδιάς κατά μέσο όρο.

