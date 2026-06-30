Ο Μέσι «πετάει» με τον Spider Man πάνω από τη Νέα Υόρκη στο teaser του «Brand New Day»

Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο teaser της ταινίας «Spider Man: Brand New Day» της Sony Pictures.

Στο βίντεο, ο Μέσι και ο Spider Man πετούν μαζί πάνω από τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης σε σκηνή δράσης.

Ο Μέσι συμμετείχε στην παραγωγή λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα, παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα με την εθνική Αργεντινής.

Το teaser προκάλεσε ευρεία απήχηση και έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί το πρόσωπο των ημερών, καθώς όχι μόνο είναι πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την Αργεντινή με τρεις νίκες στη φάση των «32» απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά κλέβει την παράσταση και εκτός γηπέδων.

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο επίσημο teaser της νέας ταινίας της Sony Pictures, «Spider Man: Brand New Day».

Στο προωθητικό βίντεο της Marvel, η ιστορία ξεκινά με τον Πίτερ Πάρκερ να κάθεται σε μία καφετέρια. Ξαφνικά αντικρίζει τον Μέσι και δείχνει εμφανώς εντυπωσιασμένος, σκοντάφτοντας μάλιστα στην προσπάθειά του να τον πλησιάσει. Ο Αργεντινός τού αποκαλύπτει πως κρατά μια ειδική συσκευή εντοπισμού προκειμένου να βρει τον Spider Man.

Τότε, ο Τομ Χόλαντ αποκαλύπτει την ταυτότητά του φορώντας τη γνωστή στολή και αιφνιδιάζει τον ποδοσφαιριστή. Η συνέχεια κρύβει μια εντυπωσιακή σκηνή δράσης, όπου οι δύο πρωταγωνιστές πετούν μαζί πάνω από τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.

Παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα με την εθνική ομάδα, ο αρχηγός της Αργεντινής βρήκε τον χρόνο να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη παραγωγή λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Αυτό το ιδιαίτερο crossover ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και τον κινηματογράφο προκάλεσε άμεσα ενθουσιασμό, με το κλιπ να γίνεται viral και να συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια σε όλο τον κόσμο.

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