Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους

Snapshot Στην Παταγονία τοποθετήθηκε νέο άγαλμα του Λιονέλ Μέσι ύψους 26 μέτρων, που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της προκλητικής του στάσης.

Το άγαλμα δείχνει τον Μέσι να τραβάει τη φανέλα της Αργεντινής, με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου τοποθετημένο σε αμφιλεγόμενη θέση μπροστά από τη βουβωνική περιοχή του.

Τα κοινωνικά δίκτυα σχολίασαν αρνητικά το άγαλμα, επισημαίνοντας την κακή οπτική γωνία, ειδικά από πίσω, και αμφισβήτησαν ποιος το ενέκρινε.

Ο καλλιτέχνης Άλντο Μπερόισα χαρακτήρισε τον Μέσι φυσικό πρεσβευτή της Αργεντινής και τόνισε τη σημασία του έργου για τον ίδιο ως Αργεντινό.

Το 2016, ένα άλλο άγαλμα του Μέσι είχε υποστεί βανδαλισμούς, με κλοπή διαφόρων μερών του. Snapshot powered by AI

Ίσως αναρωτιέστε γιατί ο Λιονέλ Μέσι ήταν στα trending των κοινωνικών δικτύων στις 26 Ιουνίου, και δεν είναι επειδή η Αργεντινή κέρδισε έναν ακόμη αγώνα στο Μουντιάλ 2026.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του στις 24 Ιουνίου, τιμήθηκε με ένα άγαλμα σχεδόν 26 μέτρων στο Cutral Có, μια μικρή πόλη στην Παταγονία, το οποίο παρουσιάζει μια αν μη τι άλλο πολύ προκλητική στάση.

Στο άγαλμα, ο Μέσι φαίνεται να τραβάει τη φανέλα της Αργεντινής, ενώ υψώνεται πάνω από το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη βουβωνική του περιοχή. Τα πόδια του είναι ανοιχτά σε στάση πανηγυρισμού, ενώ σηκώνει ένα δάχτυλο προς τον ουρανό. Ωστόσο, με τη θέση του τροπαίου σε μια τόσο προκλητική γωνία, ειδικά όταν το βλέπει κανείς από πίσω, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ξεσηκωθεί με το άγαλμα.

«Πολύ ακριβές άγαλμα, όπως βλέπω», έγραψε ένας θαυμαστής στο X. «Έπρεπε να σκεφτούν πώς θα φαίνεται από πίσω δεξιά», έγραψε ένας άλλος οπαδός στο X.

Ένας οπαδός ρώτησε: «Ποιος το ενέκρινε αυτό;», προσθέτοντας emoji που γελάνε.

A new statue of footballer Lionel Messi in Patagonia has been criticized online — and judging by the photos, it’s easy to see why. pic.twitter.com/SuRnPxSBpx — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Το τρόπαιο φιλοτέχνησε ο Άλντο Μπερόισα, ο οποίος δήλωσε στην Associated Press: «Είναι ο φυσικός πρεσβευτής της Αργεντινής. Για μένα, ήταν πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως καλλιτέχνης αλλά και ως Αργεντινός».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα άγαλμα του Μέσι γίνεται πρωτοσέλιδο. Το 2016, ένα χάλκινο άγαλμα του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου υπέστη ζημιές όταν βάνδαλοι έκλεψαν διάφορα μέρη του, όπως το κεφάλι, το σώμα και τα χέρια του.

Διαβάστε επίσης