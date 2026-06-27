Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του στις 24 Ιουνίου, τιμήθηκε με ένα άγαλμα σχεδόν 26 μέτρων στο Cutral Có, μια μικρή πόλη στην Παταγονία

Μάνος Χατζηγιάννης

Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Παταγονία τοποθετήθηκε νέο άγαλμα του Λιονέλ Μέσι ύψους 26 μέτρων, που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της προκλητικής του στάσης.
  • Το άγαλμα δείχνει τον Μέσι να τραβάει τη φανέλα της Αργεντινής, με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου τοποθετημένο σε αμφιλεγόμενη θέση μπροστά από τη βουβωνική περιοχή του.
  • Τα κοινωνικά δίκτυα σχολίασαν αρνητικά το άγαλμα, επισημαίνοντας την κακή οπτική γωνία, ειδικά από πίσω, και αμφισβήτησαν ποιος το ενέκρινε.
  • Ο καλλιτέχνης Άλντο Μπερόισα χαρακτήρισε τον Μέσι φυσικό πρεσβευτή της Αργεντινής και τόνισε τη σημασία του έργου για τον ίδιο ως Αργεντινό.
  • Το 2016, ένα άλλο άγαλμα του Μέσι είχε υποστεί βανδαλισμούς, με κλοπή διαφόρων μερών του.
Snapshot powered by AI

Ίσως αναρωτιέστε γιατί ο Λιονέλ Μέσι ήταν στα trending των κοινωνικών δικτύων στις 26 Ιουνίου, και δεν είναι επειδή η Αργεντινή κέρδισε έναν ακόμη αγώνα στο Μουντιάλ 2026.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του στις 24 Ιουνίου, τιμήθηκε με ένα άγαλμα σχεδόν 26 μέτρων στο Cutral Có, μια μικρή πόλη στην Παταγονία, το οποίο παρουσιάζει μια αν μη τι άλλο πολύ προκλητική στάση.

Στο άγαλμα, ο Μέσι φαίνεται να τραβάει τη φανέλα της Αργεντινής, ενώ υψώνεται πάνω από το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη βουβωνική του περιοχή. Τα πόδια του είναι ανοιχτά σε στάση πανηγυρισμού, ενώ σηκώνει ένα δάχτυλο προς τον ουρανό. Ωστόσο, με τη θέση του τροπαίου σε μια τόσο προκλητική γωνία, ειδικά όταν το βλέπει κανείς από πίσω, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ξεσηκωθεί με το άγαλμα.

«Πολύ ακριβές άγαλμα, όπως βλέπω», έγραψε ένας θαυμαστής στο X. «Έπρεπε να σκεφτούν πώς θα φαίνεται από πίσω δεξιά», έγραψε ένας άλλος οπαδός στο X.
Ένας οπαδός ρώτησε: «Ποιος το ενέκρινε αυτό;», προσθέτοντας emoji που γελάνε.

Το τρόπαιο φιλοτέχνησε ο Άλντο Μπερόισα, ο οποίος δήλωσε στην Associated Press: «Είναι ο φυσικός πρεσβευτής της Αργεντινής. Για μένα, ήταν πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως καλλιτέχνης αλλά και ως Αργεντινός».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα άγαλμα του Μέσι γίνεται πρωτοσέλιδο. Το 2016, ένα χάλκινο άγαλμα του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου υπέστη ζημιές όταν βάνδαλοι έκλεψαν διάφορα μέρη του, όπως το κεφάλι, το σώμα και τα χέρια του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους

07:35LIFESTYLE

Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου με Μαρίνα Καλογήρου και String στις 1 & 2 Ιουλίου

07:25LIFESTYLE

Ο «γρίφος» του Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ανατροπή με τον ηθοποιό που θα τον υποδυόταν

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θα υπάρξει ποτέ Ratatouille 2; Η ξεκάθαρη απάντηση του σκηνοθέτη

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πυρά κατά Φάμελλου ακόμη και από «συμμάχους»

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το τάβλι και τα «μπάνια του λαού»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

05:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή δίνει ο 55χρονος μοτοσικλετιστής – Φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ