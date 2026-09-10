Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση από τον Γερμανό «μάστερ των χιαστών»

Ο καθηγητής που έχει αφιερώσει την καριέρα του και την πορεία στη χειρουργική του γόνατος, με εξειδίκευση στον πρόσθιο χιαστό και μεγάλη εμπειρία σε αθλητές υψηλού επιπέδου, ανέλαβε την επέμβαση του Γιάννη Κωνσταντέλια

Γιάννης Νικηφοράκης

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση από τον Γερμανό «μάστερ των χιαστών»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού που υπέστη την 29η Αυγούστου, σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της καριέρας του έως τώρα.

Ο 23άχρονος μεσοεπιθετικός είχε αρχίσει εντυπωσιακά το ταξίδι με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα, στην αναμέτρηση με αντίπαλο το Αμβούργο είχε «ανοίξει» λογαριασμό στο γερμανικό πρωτάθλημα, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με 2–0, πριν τραυματιστεί σοβαρά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο και τον Κωνσταντέλια ανέλαβε ο καθηγητής και χειρουργός γόνατος, Θορ Ζάντοπ. Ο γιατρός δημοσίευσε φωτογραφία μετά την επέμβαση, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τους δύο να χαμογελούν. «Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Η αποκατάσταση ξεκινά τώρα», έγραψε σε story στο Instagram.

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Ο Έλληνας άσος αναμένεται πλέον να ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, γνωρίζοντας πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ποιος είναι ο Θορ Ζάντοπ

Ο Θορ Ζάντοπ αποτελεί ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο της χειρουργικής του γόνατος και της αθλητικής ορθοπεδικής στη Γερμανία, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής και επαγγελματικής του πορείας στις κακώσεις των συνδέσμων του γόνατος και ιδιαίτερα τον πρόσθιο χιαστό.

Η εξειδίκευση περιλαμβάνει την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού, τις επανεπεμβάσεις έπειτα από αποτυχημένες ανακατασκευές, τη χειρουργική του οπίσθιου χιαστού, τις σύνθετες συνδεσμικές κακώσεις, αλλά και επεμβάσεις σε μηνίσκο και χόνδρο.

Επιπλέον, έχει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα πάνω στην ανατομία, τη βιομηχανική και τις τεχνικές αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ασχολήθηκε ερευνητικά με τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, ενώ, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς μελέτες για την ανατομία των δύο δεσμίδων του ACL, τα πρότυπα ρήξης, τη στροφική αστάθεια και τις διαφορετικές τεχνικές ανακατασκευής.

Μία από τις σημαντικές ακαδημαϊκές του εργασίες αφορούσε την ανατομική ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού με τεχνική double–bundle (σ.σ. διαδικασία που χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές δεσμίδες μοσχεύματος, με στόχο να αναπαραστήσει πιο πιστά τις δύο βασικές δεσμίδες του φυσικού χιαστού και να αποκαταστήσει καλύτερα τη σταθερότητα του γόνατος), αντικείμενο που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής του πορείας.

Από το Πίτσμπουργκ έως τη Γερμανία

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα του ήταν το University of Pittsburgh, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποίησε ερευνητική μετεκπαίδευση. Το Pittsburgh αποτελεί ένα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα στην αθλητική ορθοπεδική και ειδικότερα την έρευνα γύρω από τις κακώσεις του γόνατος.

Στη συνέχεια, συνέχισε την ακαδημαϊκή και κλινική του πορεία στη Γερμανία, συνδέοντας την έρευνα με την καθημερινή χειρουργική πράξη.

Η διαδρομή του συνοδεύεται και από σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις, καθώς έχει λάβει βραβεία από σημαντικές ορθοπεδικές και αθλητιατρικές εταιρείες, ενώ, έχει συμμετάσχει ενεργά σε επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη χειρουργική του γόνατος και την αθλητική τραυματολογία. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή και τη συντακτική ομάδα διεθνών περιοδικών που ειδικεύονται στην αρθροσκόπηση και στη χειρουργική του γόνατος.

Η φιλοσοφία πίσω από την επιστροφή των αθλητών στην αγωνιστική δράση

Άλλο ένα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, είναι η φιλοσοφία του Ζάντοπ γύρω από την επιστροφή των αθλητών στην αγωνιστική δράση.

Ο Γερμανός γιατρός έχει αναπτύξει ιδιαίτερη προσέγγιση γύρω από το λεγόμενο Return to Play. Η λογική είναι πως η αποκατάσταση ενός αθλητή έπειτα από επέμβαση χιαστού, δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά από το αν έχουν περάσει συγκεκριμένοι μήνες ή αν ο ασθενής δεν αισθάνεται πλέον πόνο.

Αντίθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη λειτουργικότητα του γόνατος, τη δύναμη, τον έλεγχο της κίνησης και την ικανότητα του αθλητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αθλήματός του.

Για έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή δεν αφορά απλώς το τρέξιμο. Περιλαμβάνει επιταχύνσεις, απότομα σταματήματα, αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα, προσγειώσεις και κινήσεις υπό συνθήκες που προσομοιάζουν όσο γίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις ενός πραγματικού αγώνα.

Αυτή η προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, ενός ποδοσφαιριστή με εντυπωσιακό διασκελισμό, που βασίζει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού στην «εκρηκτικότητα», τις αλλαγές κατεύθυνσης και την ικανότητα να κινείται σε μικρούς χώρους με μεγάλη ταχύτητα.

Στην πολύχρονη πορεία του, ο Θορ Ζάντοπ έχει αναλάβει αθλητές υψηλού επιπέδου από διαφορετικά αθλήματα, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στα «χέρια» ενός από τους πλέον εξειδικευμένους χειρουργούς γόνατος, με τον μεγάλο στόχο να είναι ένας: Η ασφαλής επιστροφή στα γήπεδα και το επίπεδο στο οποίο καθιερώθηκε.

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