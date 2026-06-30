Κατά λάθος... clawback σε ιατρικές επισκέψεις - Άμεση διόρθωση ζητούν οι γιατροί

Άμεση διόρθωση της εσφαλμένης εφαρμογής του μηχανισμού clawback σε ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από ιατρούς - μέλη του, ότι αναρτήθηκε στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους, clawback και για τις επισκέψεις που έχουν διενεργήσει για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου, όχι μόνο για ιατρικές πράξεις όπως γίνεται σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, το clawback που επιβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχεται στο 0,02%, τον Φεβρουάριο στο 0,09% και τον Μάρτιο στο 4,63%.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος στον νέο διοικητή του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιο Ζαμάνη, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο μηχανισμός του clawback εφαρμόζεται στις ιατρικές πράξεις και όχι στις ιατρικές επισκέψεις. Ως εκ τούτου, εκτιμά ότι πρόκειται για εσφαλμένη εφαρμογή, η οποία οφείλει να αποκατασταθεί άμεσα.

Ο ΙΣΑ καλεί τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να ενημερώσει επισήμως τον Σύλλογο για την επίλυση του ζητήματος, ώστε να μην επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα οι συμβεβλημένοι ιατροί.

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