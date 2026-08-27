Σύλληψη 24χρονου στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη

Snapshot Συνελήφθη 24χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 74 γραμμάρια κάνναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 14.900 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας.

Κατασχέθηκε επίσης μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν την Τετάρτη (26/8) στη Ρόδο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες.

Κατά την διάρκεια στοχευμένης έρευνας στην κατοικία του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 16,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ, 100 λίρες Αγγλίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

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