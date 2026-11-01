Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Snapshot Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Μεταμόρφωση με ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Αύγουστο του 2026 στο κέντρο της Αθήνας ομοεθνή του λόγω προσωπικών διαφορών.

Από το πυροβολισμό δεν προκλήθηκε τραυματισμός στον ομοεθνή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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