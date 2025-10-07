Hellenic Train: Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες
Διακόπτονται από αύριο μέχρι τις 24/10 τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες, λόγω εργασιών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από αύριο Τετάρτη 08.10.2025 έως και την Παρασκευή 24.10.2025 διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», όπως ενημερώνει με σημερινή της ανακοίνωση η Hellenic Train.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικός, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14 ∙ WHAT THE FACT
Από τις γρήγορες ραδιοεκρήξεις μέχρι τον Πλανήτη 9: Τα 5 τα μυστήρια του διαστήματος
12:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Γλυφάδα: Συνελήφθη ο διαβόητος «Φλιτ» με όπλο και ναρκωτικά
11:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι
11:46 ∙ LIFESTYLE
Μαρίνα Σάττι: «Νομίζω πως θέλω να κάνω ένα διάλειμμα»
11:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
11:26 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου
08:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας
10:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ