Μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανά πρόστιμα σε καθημερινές συνήθειες οδηγών, όπως η οδήγηση με μπουφάν ή η κατανάλωση καφέ και νερού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε επίσημες διευκρινίσεις, βάζοντας τέλος στην παραπληροφόρηση γύρω από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Δεν υπάρχει απαγόρευση για μπουφάν, καφέ ή νερό

Σύμφωνα με το Υπουργείο, σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν προβλέπονται κυρώσεις για την οδήγηση με χοντρό μπουφάν, ούτε για την κατανάλωση νερού ή καφέ μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης, η χρήση των ειδικών θηκών για ποτήρια και μπουκάλια δεν θεωρείται παράνομη.

Η μόνη σχετική αναφορά βρίσκεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 του Κώδικα, το οποίο επισημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος. Η διάταξη αυτή, που υπήρχε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ., δεν έχει ποτέ παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Τι ισχύει για τις σακούλες με ψώνια στο αυτοκίνητο

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη που να απαγορεύει την τοποθέτηση σακούλας σούπερ μάρκετ στα καθίσματα ή στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Κ.Ο.Κ. απλώς ορίζει ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην εμποδίζει τον οδηγό, να μην περιορίζει την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

Το Υπουργείο συνιστά, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ για μεγαλύτερη ασφάλεια, διευκρινίζοντας ωστόσο πως καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν συνεπάγεται πρόστιμο, εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.