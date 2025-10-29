Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά και στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου του μουσικού Ραφαήλ Φυντικάκη.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός λαουτιέρης έφυγε από τη ζωή μόλις στα 29 του χρόνια, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Η κηδεία του θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Πάνω Σούδα, ενώ η ταφή του στο κοιμητήριο του Τιμίου Σταυρού.

Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 2 το μεσημέρι.

