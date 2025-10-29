Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης
Βαρύ πένθος για τον χαμό του Ραφαήλ Φυντικάκη
Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά και στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου του μουσικού Ραφαήλ Φυντικάκη.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός λαουτιέρης έφυγε από τη ζωή μόλις στα 29 του χρόνια, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Η κηδεία του θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Πάνω Σούδα, ενώ η ταφή του στο κοιμητήριο του Τιμίου Σταυρού.
Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 2 το μεσημέρι.
