Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Δίνει πρώτος το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής φοράει τα γιορτινά του και δίνει πρώτος το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το χωριό από όπου ξεκινά το χριστουγεννιάτικο πνεύμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλο τον κόσμο είναι έτοιμο για τη φωταγώγηση του δέντρου του.

Το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους δεκατεσσάρων μέτρων είναι μια δωρεά του Αργύρη Καρανταγλή, ενός παραγωγού από τον Ταξιάρχη. Κάθε χρόνο είθισται ένας παραγωγός να δωρίζει στο χωριό ένα δέντρο, το οποίο στολίζεται.

Το δέντρο θα φωταγωγηθεί από τον Δήμαρχο Πολυγύρου και από τον πρόεδρο του χωριού ενώ ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο στην πλατεία αλλά και στο χωριό γενικότερα από κόσμο, που έχει έρθει από Χαλκιδική αλλά και από Θεσσαλονίκη.

Αυτό το μοναδικής ομορφιάς χωριό στα 670 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας που κρέμεται στις πλαγιές του Χολομώντα, θα έχει την τιμητική του φέτος και από εκεί θα ξεκινήσει ο εορτασμός των Χριστουγέννων.

Πάνω από 33.000 δέντρα θα φύγουν για Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία στο διάστημα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου για να στολιστούν ενόψει των εορτών.

