Μυστήριο στου Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστα τα αίτια θανάτου 91χρονης και 56χρονης μετά την αποκάλυψη των σορών

Σοβαρά ερωτήματα εξακολουθούν να περιβάλλουν την υπόθεση στου Ζωγράφου, όπου ένας 54χρονος φέρεται να είχε αποκρύψει τις σορούς της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του μέσα σε διαμέρισμα, σφραγίζοντας την πόρτα του δωματίου με στόκο. Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει περίπου δύο μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, από την ιατροδικαστική διερεύνηση δεν προέκυψαν εμφανείς κακώσεις ή ξεκάθαρα παθολογικά ευρήματα, με αποτέλεσμα η αιτία θανάτου να παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, αν και οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο θα προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, λόγω της κατάστασης των σορών.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε και ένα κουζινομάχαιρο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, όταν συγγενείς των θυμάτων, ανήσυχοι λόγω της μακράς απουσίας επικοινωνίας, ειδοποίησαν την αστυνομία. Κατά την πρώτη προσέγγιση των αρχών, ο 54χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γυναίκες απουσίαζαν και κατευθύνοντάς τους σε άλλο διαμέρισμα.

Ωστόσο, με εισαγγελική εντολή πραγματοποιήθηκε εκ νέου έρευνα στον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα. Συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων αναφέρουν ότι είχαν ήδη υποψιαστεί πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό, εκτιμώντας ότι οι δύο γυναίκες είχαν καταλήξει αρκετό καιρό πριν τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.

