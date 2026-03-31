Λάρισα: Τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των ηγετικών μελών της οικογένειας Ρομά, που συνέλαβαν οι αστυνομικοί Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε βάρος της οικογένειας των Βιλανάκηδων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα του ελληνικού FBI και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έφερε στο φως παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, αλλά και πολυτελείς κατοικίες, ακόμη και βίλα με ελικοδρόμιο.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους

Βιλανάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα

Βιλανάκης Κυριάκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα

Βιλανάκης Μάρκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη

Βιλανάκης Άγγελος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό της προανακριτικής διαδικασίας τα περισσότερα από τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση και έχουν ήδη προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε Λάρισα και Αθήνα, εμφανίζονταν στις φορολογικές τους δηλώσεις με μηδενικά ή ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα δήλωναν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ένδειας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ακόμη και ως «σκηνίτες» ή άστεγους, ενώ παράλληλα είχαν και σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έφταναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα των αρχών για τον τρόπο ζωής τους φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική, καθώς ορισμένα από τα πρόσωπα της οικογένειας διέμεναν σε μεγάλα ακίνητα και πολυτελείς κατοικίες.

