Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Snapshot Ο ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη ξεκίνησε μετά από διαπληκτισμό για μία μπαταρία ρολογιού.

Ο δράστης εισέβαλε βίαια στο κατάστημα, πέταξε τον ιδιοκτήτη στον δρόμο και τον χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο.

Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον απομακρύνει και δέχτηκε και ο ίδιος χτυπήματα.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση.

Περαστικοί βοήθησαν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα περίπου στις 8 το βράδυ.

Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλει έξω.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί βίαια, τραβώντας τον ιδιοκτήτη, πετώντας τον στον δρόμο και χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο.

Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά δέχτηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή.

Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.