Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού

Δημήτρης Δρίζος

Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες
  • Ο ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη ξεκίνησε μετά από διαπληκτισμό για μία μπαταρία ρολογιού.
  • Ο δράστης εισέβαλε βίαια στο κατάστημα, πέταξε τον ιδιοκτήτη στον δρόμο και τον χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο.
  • Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον απομακρύνει και δέχτηκε και ο ίδιος χτυπήματα.
  • Ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση.
  • Περαστικοί βοήθησαν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα περίπου στις 8 το βράδυ.

Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλει έξω.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί βίαια, τραβώντας τον ιδιοκτήτη, πετώντας τον στον δρόμο και χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο.

Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά δέχτηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή.

Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Είπε πως έλαβε νέες προτάσεις από την Ουάσιγκτον και τις εξετάζει

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ήχησε το 112 λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Άμπελο - «Εκκενώστε προς Ακράτα»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση οφειλών της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους

17:45ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η Τεχεράνη εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ

17:43ΥΓΕΙΑ

ΕΔΕ από Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς - Γιατροί χρησιμοποιούν τον θάνατο της Μυρτούς για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον!

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

17:37LIFESTYLE

Coachella 2026: Η ιστορική επιστροφή της Madonna – Εμφάνιση «έκπληξη» με τη Sabrina Carpenter

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεογέννητο βρέφος - Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

17:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Υποβλήθηκαν οι αυτοματοποιημένες - Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

17:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξώδικη διαμαρτυρία σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ για το βίαιο χτύπημα Χριστινάκη

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν «δεν μπορεί να μας εκβιάσει» - «Οι πολύ καλές συζητήσεις συνεχίζονται»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του εμμονικού γιατρού που έκλεψε τον εγκέφαλό από το πτώμα του Άλμπερτ Αϊνστάιν

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά για την υπόθεση Λαζαρίδη η καθαρίστρια που πλαστογράφησε το απολυτήριό της – «Καταστράφηκε η ζωή μου»

16:51LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Ήμουν κούκλα με ερωτευόντουσαν όλοι στα πανηγύρια

16:49ΕΛΛΑΔΑ

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» - Καταγγελία για γυναίκα που μίλησε για τον θάνατο της Μυρτούς

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά για την υπόθεση Λαζαρίδη η καθαρίστρια που πλαστογράφησε το απολυτήριό της – «Καταστράφηκε η ζωή μου»

17:43ΥΓΕΙΑ

ΕΔΕ από Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς - Γιατροί χρησιμοποιούν τον θάνατο της Μυρτούς για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον!

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τη νέα εβδομάδα - Πότε και πού θα βρέξει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

15:40WHAT THE FACT

Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών – Δεν μπορεί να ταξινομηθεί

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» - Καταγγελία για γυναίκα που μίλησε για τον θάνατο της Μυρτούς

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεογέννητο βρέφος - Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκλονίζει η κοινή μάχη προπονητή και αθλητή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας - «Στον στίβο τρέχεις για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, στον παραστίβο για να ξεπεράσεις την αναπηρία σου»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου - Υποχρεωτικός εξοπλισμός και πρόστιμο

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης - Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ