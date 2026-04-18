Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες
Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού
Snapshot
- Ο ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη ξεκίνησε μετά από διαπληκτισμό για μία μπαταρία ρολογιού.
- Ο δράστης εισέβαλε βίαια στο κατάστημα, πέταξε τον ιδιοκτήτη στον δρόμο και τον χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο.
- Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον απομακρύνει και δέχτηκε και ο ίδιος χτυπήματα.
- Ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση.
- Περαστικοί βοήθησαν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα περίπου στις 8 το βράδυ.
Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλει έξω.
Στη συνέχεια, ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί βίαια, τραβώντας τον ιδιοκτήτη, πετώντας τον στον δρόμο και χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο.
Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά δέχτηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή.
Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.
