Το αντίο του Νταλάρα στον Στέφανο Ληναίο: «Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία»

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τον σπουδαίο ηθοποιό και συγγραφέα Στέφανο Ληναίο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής ανέβασε μία φωτογραφία που απεικονίζει τον εκλιπόντα με τη σύζυγό του Έλλη. Ο κ. Νταλάρας αναφέρει ότι γνώριζε προσωπικά τον εκλιπόντα και τη σύζυγό του τους οποίους αισθάνεται δικούς του ανθρώπους. Επίσης λόγο για έναν γενναίο, πεισματάρη, και πιστό στις ιδέες του άνθρωπο με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία.

Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

«Τον κύριο Στέφανο και την κυρία Έλλη τους γνώρισα πολύ μικρός. Τους συμπάθησα αμέσως και νομίζω με συμπάθησαν κι εκείνοι. Ήταν στα μάτια μου ένα ιδανικό κι αγαπημένο ζευγάρι που κέρδιζε αμέσως την εμπιστοσύνη σου. Πάντα πιστοί στην τέχνη τους, εκλεκτικοί στις επιλογές τους, άνθρωποι με ταλέντο και όραμα.

Θυμάμαι τον Στέφανο Ληναίο από τα δύσκολα χρόνια. Γενναίος, πεισματάρης, πιστός στις ιδέες του σε όλη του την πορεία, βαθιά δημοκράτης, ένας άξιος πολίτης. Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία.

Στη συνέχεια, με την Μαργαρίτα την υπέροχη κόρη τους που αγαπά τόσο πολύ την μουσική, γίναμε φίλοι.

Τους αισθάνομαι πάντα δικούς μου ανθρώπους.

Σήμερα, αποχαιρετάμε τον πατέρα της οικογένειας, τον Στέφανο, με τιμή κι αγάπη».

