Αττική οδός: Ανατροπή φορτηγού στην Παιανία - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Το περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αττική οδός: Ανατροπή φορτηγού στην Παιανία - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αττική Οδό, λόγω ανατροπής φορτηγού που μετέφερε μπάζα, στο ύψος του κόμβου της Παιανίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είχε ως συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός στο όχημα, καθώς και να γεμίσει με μπάζα και λάδια το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισε τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφριά τραύματα, καθώς και της Τροχαίας που έκλεινε κατά διαστήματα τον δρόμο για να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία.

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