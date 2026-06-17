Αττική οδός: Ανατροπή φορτηγού στην Παιανία - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αττική Οδό, λόγω ανατροπής φορτηγού που μετέφερε μπάζα, στο ύψος του κόμβου της Παιανίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είχε ως συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός στο όχημα, καθώς και να γεμίσει με μπάζα και λάδια το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισε τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφριά τραύματα, καθώς και της Τροχαίας που έκλεινε κατά διαστήματα τον δρόμο για να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Απομάκρυνση του φορτηγού οχήματος. Ανοιχτές στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.

Καθυστερήσεις 15’-20’ από τα διόδια Κορωπίου έως τον κόμβο Κάντζας. https://t.co/FCkabobfL0 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 17, 2026

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