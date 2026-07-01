Σέρρες: Ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες από ισχυρή χαλαζόπτωση στο Αχλαδοχώρι - Βίντεο

Σφοδρή χαλαζόπτωση διάρκειας περίπου δύο ωρών έπληξε το Αχλαδοχώρι στον Δήμο Σιντικής, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες και σοβαρά προβλήματα σε επαρχιακό δρόμο της περιοχής

Newsbomb

Σέρρες: Ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες από ισχυρή χαλαζόπτωση στο Αχλαδοχώρι - Βίντεο
Το χαλάζι, σε μέγεθος καρυδιού, έπεφτε πυκνό για αρκετή ώρα, συνοδευόμενο από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή και αμπέλια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, που χτύπησε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά τις αγροτικές περιοχές. Στο σημείο αναμένεται να γίνει εκτίμηση των ζημιών από συνεργεία του ΕΛΓΑ και της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρές ζημιές στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται στο Αχλαδοχώρι του δήμου Σιντικής, έπειτα από ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο με ακινητοποιημένα οχήματα λόγω λάσπης έξω από το Καπνόφυτο.

Η χαλαζόπτωση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, «χτύπησε» ανελέητα την περιοχή, αφήνοντας πίσω της εικόνα απόλυτης καταστροφής σε εκτεταμένες καλλιέργειες.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί της περιοχής από το έντονο καιρικό φαινόμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως μεταδίδεται από την ΕΡΤ, οι ζημιές σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, καλαμπόκι, σιτηρά, αμπέλια, ηλιόσπορο και τριφύλλια αγγίζουν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για φαινόμενο πρωτοφανές, τονίζοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί αντίστοιλης έντασης χαλαζόπτωση στην περιοχή τους.

Ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμος Σιντικής και αγρότης Βασίλης Τσαφλίδης περιέγραψε την κατάσταση στην ΕΡΤ Σερρών, ως ολοκληρωτική καταστροφή, απευθύνοντας έκκληση για άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ και της Πολιτείας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι, η σφοδρότητα του φαινομένου, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δεν άφησε κανένα περιθώριο προστασίας στις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα η αγροτική παραγωγή να έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες, όπως μεταδίδεται από την ΕΡΤ, οι απώλειες στην παραγωγή φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 100%.

Ο δήμος αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Πέρα από τις αγροτικές ζημιές, προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου της επαρχιακής οδού Σιδηρόκαστρο – Καρυδοχώρι, κοντά στο Καπνόφυτο, υπερχείλισε χείμαρρος λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η υπερχείλιση προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για περίπου μισή ώρα, καθώς ο δρόμος καλύφθηκε από λάσπες και φερτά υλικά. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σέρρες για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της βατότητας.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο αργότερα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

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