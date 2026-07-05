Πυρκαγιές: Πάνω από το 10% των ετήσιων συλλήψεων σε μόλις πέντε ημέρες του Ιουλίου

Οι πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους

Πυρκαγιές: Πάνω από το 10% των ετήσιων συλλήψεων σε μόλις πέντε ημέρες του Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 1 έως τις 5 Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ποσοστό 12,2% του συνολικού αριθμού συλλήψεων της χρονιάς.
  • Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κυρίως από θερμές εργασίες, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, αγροτικά μηχανήματα και καύση φυτικών υπολειμμάτων υπό αυξημένο κίνδυνο.
  • Οι υποθέσεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε ταυτοποίηση και σύλληψη των υπαιτίων μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συνελήφθη 76χρονος για πρόκληση μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις και περιουσίες.
  • Οι αρχές διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους χωρίς ανοχή σε εμπρησμούς, με άμεση εφαρμογή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
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Οι πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε ποσοστό που ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού συλλήψεων που έχουν καταγραφεί μέσα στο έτος για υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και την 5η Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 55.005,99 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες 20 υποθέσεις αντιστοιχούν στο 12,2% του συνόλου των 164 συλλήψεων που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους, γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από μία στις δέκα συλλήψεις του 2026 σημειώθηκε μέσα σε μόλις πέντε ημέρες του Ιουλίου.

Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, από χρήση τροχών και εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, από αγροτικά μηχανήματα, καθώς και από καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και καλλιεργειών. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Αντίστοιχες υποθέσεις έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Χαλκιδική, η Φαρκαδόνα Τρικάλων, η Αταλάντη, η Θεσσαλονίκη, η Γουμένισσα, τα Γρεβενά, το Κιλκίς και το Ωραιόκαστρο, όπου οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των υπαιτίων και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ενδεικτικά, στην Αταλάντη Φθιώτιδας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε άλλες περιπτώσεις, οι φωτιές συνδέθηκαν με χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, τα οποία υπό τις επικρατούσες συνθήκες οδήγησαν σε ανάφλεξη.

Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και περιουσίες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ειδικό κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη από την Αθήνα για τη συνδρομή των τοπικών αρχών, οδηγώντας μέσα σε λίγες ώρες στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη 76χρονου ημεδαπού για πρόκληση πυρκαγιάς.

Συνολικά, ο απολογισμός των πρώτων ημερών του Ιουλίου αναδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών και τη συστηματική διερεύνηση κάθε περιστατικού, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε περιπτώσεις εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά και την αυτόφωρη διαδικασία να εφαρμόζεται άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, μαζί με τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

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