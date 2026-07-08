Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

Snapshot Στην Αμφίκλεια εντοπίστηκε παλιά αγγλική χειροβομβίδα no 36 mils από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την χειροβομβίδα βρήκαν περιπατητές και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠΜ στο Αυλάκι Στυλίδας ανέλαβαν την αναγνώριση και εξουδετέρωσή της.

Η εξουδετέρωση της χειροβομβίδας πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια στις 7 Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Μια παλιά αγγλική χειροβομβίδα no 36 mils που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από το Βρετανικό στρατό, εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα (6/7/26) στην άκρη από ποτάμι στην Αμφίκλεια.

Την εντόπισαν περιπατητές που απολάμβαναν τη διαδρομή και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι αστυνομικοί ειδοποίησαν τους ειδικούς πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας, οι οποίοι προχώρησαν αρχικά σε αναγνώριση του πυρομαχικού και την επομένη (7/7/26) προχώρησαν σε ασφαλή εξουδετέρωσή της.

Διαβάστε επίσης