Κρήτη: Ασυνείδητος οδηγός κάνει παράνομες προσπεράσεις σε στροφές με διπλή διαχωριστική γραμμή

Στιγμές αγωνίας και φόβου έζησαν οδηγοί στην παλιά εθνική οδό στην Κρήτη στο ύψος του Κακού Όρους, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα όχημα που κινούνταν με άκρως επικίνδυνο τρόπο, πραγματοποιώντας διαδοχικές προσπεράσεις σε έναν δρόμο γεμάτο στροφές και με περιορισμένη ορατότητα.

Το βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο neakriti.gr είναι αποκαλυπτικό και δείχνει ξεκάθαρα τους επικίνδυνους ελιγμούς του ασυνείδητου οδηγού.

Ο αναγνώστης κινούνταν στο ρεύμα προς το Ηράκλειο, έχοντας μπροστά του το συγκεκριμένο όχημα (το οποίο τον προσπέρασε με επικίνδυνο ελιγμό) ο οδηγός του οποίου, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, προχωρούσε σε ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις, ακόμη και πάνω στη διπλή συνεχή διαχωριστική γραμμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πλέον δύσκολα τμήματα του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, όπου οι συνεχείς στροφές και η περιορισμένη ορατότητα καθιστούν τέτοιου είδους οδηγικές συμπεριφορές εξαιρετικά επικίνδυνες. Σε αρκετά σημεία, η δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση εμφάνισης οχήματος από το αντίθετο ρεύμα είναι ελάχιστη.

Οι άνθρωποι που ακολουθούσαν το όχημα παρακολουθούσαν έντρομοι την πορεία του, φοβούμενοι ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Κάθε νέα προσπέραση αύξανε την αγωνία, καθώς ο οδηγός φέρεται να αγνοούσε τόσο τη διπλή γραμμή όσο και τους κινδύνους που έκρυβε ο γεμάτος στροφές δρόμος.

Δείτε το βίντεο:

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