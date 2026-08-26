Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της και τον βρήκε να την περιμένει έξω από το Τμήμα

Snapshot Μια 49χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 41χρονο πρώην σύντροφό της για παρενόχληση στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομία ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο 41χρονος φέρεται να την περίμενε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο μετά την κατάθεση της μήνυσης.

Η γυναίκα ενεργοποίησε panic button και ζήτησε άμεσα αστυνομική βοήθεια, καθώς ένιωσε αναστατωμένη και φοβισμένη.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις για τον 41χρονο στο πλαίσιο της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό που αφορά καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία τις Αρχές στο Ηράκλειο.

Μια 49χρονη γυναίκα προσέφυγε στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου πρώην συντρόφου της, καταγγέλλοντας παρενόχληση.

Η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία και υπέβαλε τη μήνυσή της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η περιπέτειά της δεν σταμάτησε εκεί. Όταν η 49χρονη ολοκλήρωσε τη διαδικασία και βγήκε από το Αστυνομικό Μέγαρο, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη κατάσταση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να την περίμενε έξω από το κτίριο.

Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της ιδιαίτερα αναστατωμένη και φοβισμένη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενεργοποίησε το panic button, ζητώντας άμεσα τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Μετά την ενεργοποίηση του panic button κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες αναζητούν τον 41χρονο στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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