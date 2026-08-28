Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

Εργασία σεζόν σε τουριστικές περιοχές. Ευκαιρία για έξτρα απολαβές, είναι όμως ανάλογα καλές οι συνθήκες εργασίας;

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε πολλές τουριστικές περιοχές, οι συνθήκες εργασίας για εποχικούς εργαζόμενους είναι ανεπαρκείς και συχνά άθλιες.
  • Υπάρχουν αναφορές για 16ωρες βάρδιες, επταήμερη εργασία χωρίς ρεπό και κακή διαμονή.
  • Εργοδότες συχνά ασκούν λεκτική βία και αυθαιρεσίες, όπως η αυθαίρετη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
  • Πολλοί εργαζόμενοι αναφέρουν ότι υποχρεώνονται να δουλεύουν τις μέρες ρεπό χωρίς να καταγράφουν την εργασία τους.
  • Παρά τις αρνητικές καταγγελίες, ορισμένες επιχειρήσεις διατηρούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
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Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν όπως πρέπει, με τους υπαλλήλους να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Δεν είναι όμως όλες.

Η Όλγα πήγε να δουλέψει σεζόν στη Χαλκιδική και η εικόνα του δωματίου που της παραχώρησε το κατάλυμα για διαμονή, ήταν αποκαρδιωτική.

«Δεν είχαμε ούτε ζεστό νερό, το νερό που έκανες μπάνιο ήταν θαλασσινό. Οι συνθήκες εργασίας ήταν χάλια, δεν ίσχυε αυτό με τις κάρτες, μας χτυπούσαν ό,τι ώρα ήθελαν αυτοί τις κάρτες».

16ωρες βάρδιες, 7ημερη εργασία χωρίς ρεπό ήταν για πολλούς νέους η εμπειρία τους σε εργασία για σεζόν.

Η Νάντια βρέθηκε στη Μήλο σε ένα τουριστικό γραφείο. Μία μέρα καθυστέρησε να φτάσει στη δουλειά της μόλις δύο λεπτά, όπως λέει στο MEGA:

«Είχα αργήσει δύο λεπτά χωρίς υπερβολή και έφυγε το αφεντικό μου. Όταν μετά από ώρα κατάφερα να τον βρω, ξεκίνησε να φωνάζει ‘όλοι άσχετοι και έχετε έρθει εδώ πέρα. Κοριτσάκι μου δεν ξέρεις τι σου γίνεται’».

Στο Ηράκλειο, είναι πολλές οι καταγγελίες εργαζομένων για εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αλλά και απαράδεκτες συμπεριφορές που φτάνουν ως και τη λεκτική βία.

Πολλά παράπονα διατυπώνονται επίσης από τους εργαζόμενους σεζόν σχετικά με την χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Καταγγέλλουν ότι καλούνται να δουλέψουν στα ρεπό τους, χωρίς φυσικά να χτυπούν την κάρτα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

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