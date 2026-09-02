Κρήτη: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του και μετά πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο

Snapshot Στην περιοχή του Γιόφυρου Κρήτης, 40χρονος χαστούκισε την 38χρονη πρώην σύντροφό του και προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο.

Η 38χρονη είχε καταγγείλει ότι ο άνδρας τη ενοχλεί και την παρακολουθεί παρά τη διάσταση τους.

Η γυναίκα κατάφερε να αποφύγει το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Ο 40χρονος, κρεοπώλης από χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου, συνελήφθη από την Αστυνομία το απόγευμα της ίδιας μέρας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην περιοχή του Γιόφυρου, στην Κρήτη, με έναν 40χρονο άνδρα να καταλήγει στα χέρια της Αστυνομίας έπειτα από καταγγελία της 38χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cretalive.gr, η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της, με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση, εξακολουθεί να την ενοχλεί και όπως υποστηρίζει, να την παρακολουθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η γυναίκα είχε βγει έξω για να διασκεδάσει. Όπως κατήγγειλε στις Αρχές, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον 40χρονο, εκείνος της επιτέθηκε και να τη χαστούκισε.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η κατάσταση πήρε ακόμη πιο τρομακτική τροπή όταν ο άνδρας επιχείρησε να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του.

Η 38χρονη κατάφερε, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, να αντιδράσει έγκαιρα και να αποφύγει το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές Αρχές αναζήτησαν τον 40χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας (31/8).

Ο 40χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι κρεοπώλης και κατάγεται από χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου, οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης