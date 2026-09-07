Κυψέλη: Μυστήριο με τον θάνατο της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα - Η ουσία που εντοπίστηκε

Snapshot Η Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη και ο θάνατός της αποδόθηκε σε δολοφονία από 26χρονο Αφγανό που προφυλακίστηκε.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαπιστωθούν με σαφήνεια τα αίτια θανάτου ή το κίνητρο.

Δεν βρέθηκαν σημάδια στραγγαλισμού, ενώ ο ιατροδικαστής δεν αποκλείει τον θάνατο από απόφραξη αεροφόρων οδών.

Ο δράστης δέχτηκε σοβαρή επίθεση στη φυλακή του Κορυδαλλού μετά τη σύλληψή του.

Τοξικολογικές εξετάσεις εντόπισαν φλουοξετίνη, ουσία αντικαταθλιπτικού, και η υπεράσπιση ζητά διερεύνηση της φαρμακευτικής αγωγής και της πιθανής σύνδεσης της ουσίας με τον θάνατο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου της Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο θάνατος της κοπέλας αποδόθηκε σε δολοφονία από έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ δέχτηκε και βαριά σωματική επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ωστόσο, αναπάντητα έχουν μείνει τα ερωτήματα που σχετίζονται με το κίνητρο και τον τρόπο της δολοφονίας της γυναίκας, καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και ορισμένες εξετάσεις που θα μπορούσαν να απαντήσουν τουλάχιστον στο πώς πέθανε, δεν μπορούν να διενεργηθούν.

Όπως ανέφερε το MEGA, η γυναίκα δεν είχε δείγματα στραγγαλισμού ή οτιδήποτε άλλο και δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια, ενώ υπήρξε και δεύτερη κατάθεση του ιατροδικαστή, σύμφωνα με την οποία «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να επήλθε ο θάνατός της από απόφραξη αεροφόρων οδών».

Ωστόσο, εκείνο που δημιουργεί νέα δεδομένα -με τον Αφγανό να αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, ισχυριζόμενος ότι είχε παθολογικά προβλήματα- είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις του θύματος, στις οποίες βρέθηκε μια ποσότητα φλουοξετίνης, της ουσίας, δηλαδή, που βρίσκεται σε αντικαταθλιπτικά χάπια.

Αυτό πλέον δημιουργεί ορισμένα δεδομένα σύμφωνα με την υπεράσπιση του Αφγανού, η οποία ζητά να ερευνηθεί αν αυτή η ουσία έχει παίξει οποιονδήποτε ρόλο στις συνθήκες θανάτου της. Ζητούν να δουν ποια ήταν η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και σε ποια ποσότητα βρισκόταν η ουσία στον οργανισμό της, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέεται με τον θάνατό της.

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