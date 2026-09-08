Σέρρες: Έφυγε από τη ζωή η 39χρονη πυροτεχνουργός Μαρία Κολτσακλή - Ήταν μητέρα τριών παιδιών

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου της 39χρονης Μαρίας Κολτσακλή

Ήταν πυροτεχνουργός, είχε υπηρετήσει σε μονάδα της Ξυλαγανής στη Ροδόπη και τα τελευταία χρόνια ήταν σε φυλάκιο στο Παλαιόκαστρο, σύμφωνα με πληροφορίες του Lionnews.gr.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών και τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ξάδελφός της Μιχάλης Μπέλτσος ο οποίος έγραψε: «Καλό ταξίδι Μαρία μου, δε θα σε ξεχάσω ποτέ… Συλλυπητήρια στην οικογένεια της, τώρα μπορείς να ξεκουραστείς και να αναπαυθεί η ψυχούλα σου. Η κηδεία θα γίνει το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό του Μεγαλοχωρίου».

Διαβάστε επίσης