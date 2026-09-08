Χανιά: Ζητά αποζημίωση από ξενοδοχείο επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια

Snapshot Βρετανός τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο λόγω τσιμπημάτων από κουνούπια που επηρέασαν αρνητικά τις διακοπές του.

Ο τουρίστας έφυγε άμεσα από το κατάλυμα και ζήτησε έλεγχο του δωματίου και του στρώματος από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία.

Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετώπισε το αίτημα με σεβασμό και άμεση απάντηση.

Η υγειονομική εταιρεία δεν βρήκε προβλήματα στο δωμάτιο και ο τουρίστας θεωρεί το θέμα λήξαν.

Ο ίδιος τουρίστας σχεδιάζει να επιστρέψει στην Κρήτη για διακοπές το επόμενο έτος. Snapshot powered by AI

Αποζημίωση από ξενοδοχείο ζήτησε Βρετανός τουρίστας στην Κρήτη, επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια όσο έκανε τις διακοπές του στα Χανιά και, όπως είπε, «η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του».

Σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν ένα μήνα και το διαχειρίστηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος μας περιέγραψε και την ιστορία.

Ο Βρετανός μετά το συμβάν, έφυγε από το κατάλυμα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών ζητώντας να εξεταστεί «ενδεχόμενη μερική η ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο».

Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να του αποσταλούν τα αποτελέσματα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και του απαντάμε άμεσα, με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο σου,να νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες» είπε στο ίδιο μέσο ο κ. Κώτσογλου.

Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε και την απάντηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, είπε ότι «θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη!»

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