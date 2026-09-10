Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνεφθησαν τρία άτομα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Λαύριο Αττικής και Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.
  • Δύο άνδρες στο Λαύριο προκάλεσαν πυρκαγιά κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με οξυγόνο ασετυλίνη και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.609,37 ευρώ.
  • Ένας 87χρονος στα Τρίκαλα συνελήφθη για πυρκαγιά από καύση φύλλων και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.062,50 ευρώ.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί 783 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 89,31% να οφείλεται σε αμέλεια.
  • Η Πυροσβεστική τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και προτρέπει στην τήρηση μέτρων πυρασφάλειας για την προστασία ζωής και περιουσίας.
Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, στο Λαύριο Αττικής και στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.

Ειδικότερα:

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 28 και 47 ετών προχώρησε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο Αττικής, κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου - ασετυλίνης. Παράλληλα στους δύο άνδρες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 3.609,37 ευρώ.

Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη, στο Παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης Τρικάλων, για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλλων, εντός οικοπεδικού χώρου. Ο 87χρονος συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.062,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.329.158,02 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 309 (89,31%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,69%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμάλ Αλαμουντίν: Στο Ολυμπιείο για τη συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στρέφεται κατά των δύο γιατρών η οικογένεια - Ζητά άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία αποκάλυψε απόρρητα αρχεία για τον «Άγγελο του Θανάτου» – Στο φως πώς διέφυγε τη σύλληψη

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού

20:37ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε απλώς εταίροι, είμαστε αδέρφια»: Το ηχηρό μήνυμα Δένδια με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα νίκη στο AfD δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ - Η φανέλα με το «26»

20:28LIFESTYLE

«Είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο, ελέγξαμε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλά»: Όσα αποκάλυψε ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από την Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα της Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

20:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση από τον Γερμανό «μάστερ των χιαστών»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Άνθη του Κακού»: Νέα στοιχεία από την ΑΑΔΕ - Πώς η συνεργασία με την DEA «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

20:00ΥΓΕΙΑ

Εγκολεασμός: Η επείγουσα κατάσταση που το έντερο κλείνει σαν τηλεσκόπιο – Τα σημάδια για νοσοκομείο

19:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες - Οι 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες - Τι είπε στην ομιλία του

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν τη Μούχα και τα νησιά Χανίς - Στο στόχαστρο τα σαουδαραβικά πλοία

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 13 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Στην πενταήμερη διακόψαμε ορχήστρα για να παίξουμε- Έπεσε το μαγαζί από τα χειροκροτήματα», λέει συμμαθητής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί – Από τις 13:00 στο ιατρείο Stem Cell ο τραγουδιστής και όχι από τις 16:30 που είπε η Ιωάννα Γάκα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του τραγουδιστή

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέδουσα 2026 νότια της Κρήτης: Η πολυεθνική άσκηση που ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, μόνος τρόπος αντιμετώπισης η νόμιμη δικαστική οδός

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

19:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ