Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα

Snapshot Συνεφθησαν τρία άτομα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Λαύριο Αττικής και Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.

Δύο άνδρες στο Λαύριο προκάλεσαν πυρκαγιά κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με οξυγόνο ασετυλίνη και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.609,37 ευρώ.

Ένας 87χρονος στα Τρίκαλα συνελήφθη για πυρκαγιά από καύση φύλλων και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.062,50 ευρώ.

Από την αρχή του έτους έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί 783 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 89,31% να οφείλεται σε αμέλεια.

Η Πυροσβεστική τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και προτρέπει στην τήρηση μέτρων πυρασφάλειας για την προστασία ζωής και περιουσίας. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, στο Λαύριο Αττικής και στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.

Ειδικότερα:

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 28 και 47 ετών προχώρησε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο Αττικής, κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου - ασετυλίνης. Παράλληλα στους δύο άνδρες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 3.609,37 ευρώ.

Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη, στο Παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης Τρικάλων, για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλλων, εντός οικοπεδικού χώρου. Ο 87χρονος συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.062,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.329.158,02 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 309 (89,31%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,69%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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