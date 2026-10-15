Ίλιον: Άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του - Αίσιο τέλος χάρη στην Πυροσβεστική
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εκάβης το απόγευμα της Πέμπτης
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- Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει από μπαλκόνι κτηρίου στην οδό Εκάβης στο Ίλιον.
- Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα μετά τον συναγερμό που σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 15/10.
- Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και φώναζε από το μπαλκόνι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
- Η επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τον κίνδυνο και ο άνδρας απομακρύνθηκε με ασφάλεια.
- Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 15/10 στο Ίλιον Αττικής, καθώς ένα άτομο είχε βγει σε μπαλκόνι κτηρίου και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εκάβης, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και φώναζε από το μπαλκόνι.
Χάρη στην αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του.
Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.
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