Τι τελευταίο γεύμα ζητούν οι μελλοθάνατοι πριν από την εκτέλεση – Το αίτημα που απορρίπτεται πάντα

Πώς διαμορφώνεται –κατά γενική ομολογία– τελευταίο γεύμα των μελλοθάνατων: Τι ζητούν από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που απαγορεύεται αυστηρά

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τι τελευταίο γεύμα ζητούν οι μελλοθάνατοι πριν από την εκτέλεση – Το αίτημα που απορρίπτεται πάντα
WHAT THE FACT
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  • Οι μελλοθάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν συχνά τηγανητά φαγητά, μπριζόλες, πίτσες, παγωτά και αναψυκτικά ως τελευταίο γεύμα.
  • Περίπου 12 πολιτείες επιτρέπουν ακόμα το ειδικό τελευταίο γεύμα με οικονομικά όρια σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ άλλες δίνουν μόνο το συνηθισμένο φαγητό φυλακής.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή αλκοολούχων ποτών ως μέρος του τελευταίου γεύματος σε όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα.
  • Η πολιτεία του Τέξας κατάργησε την παράδοση του τελευταίου γεύματος μετά από υπερβολικές παραγγελίες μελλοθανάτων.
  • Τα τηγανητά φαγητά προτιμώνται γιατί συνδέονται με αναμνήσεις και προσφέρουν αίσθημα παρηγοριάς σε άτομα υπό ακραία ψυχολογική πίεση.
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Από ζουμερές μπριζόλες και πίτσες έως παγωτά και αναψυκτικά, οι τελευταίες επιθυμίες των μελλοθάνατων έχουν καταγραφεί επί δεκαετίες ως μία από τις πλέον παράξενες παραδόσεις του αμερικανικού σωφρονιστικού συστήματος. Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα που οι υπάλληλοι δεν θα εγκρίνουν ποτέ, ανεξάρτητα από το στάτους του καταδικασμένου.

Ο διαβόητος «Δολοφόνος Κλόουν», Τζον Γουέιν Γκέισι Τζούνιορ, είχε ζητήσει έναν κουβά με τηγανητό κοτόπουλο της KFC, 12 τηγανητές γαρίδες, πατάτες τηγανητές και περίπου μισό κιλό φράουλες. Από την πλευρά του, ο βομβιστής της Οκλαχόμα, Τίμοθι ΜακΒέι, επέλεξε ένα απλό επιδόρπιο: Δύο συσκευασίες παγωτό μέντα με κομματάκια σοκολάτας.

Ακόμη πιο ακραία ήταν η παραγγελία του Λόρενς Ράσελ Μπρούερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο με ρατσιστικά κίνητρα. Το 2011, είχε παραγγείλει ένα τεράστιο γεύμα που περιλάμβανε δύο τηγανητές μοσχαρίσιες μπριζόλες, ένα μπέργκερ με τριπλό μπιφτέκι και μπέικον, καθώς και μία πίτσα Meat Lover’s της Pizza Hut. Ωστόσο, τελικά δεν έφαγε τίποτα, λέγοντας πως δεν πεινούσε.

Η συγκεκριμένη υπερβολή οδήγησε άμεσα την πολιτεία του Τέξας στην κατάργηση της παράδοσης του «τελευταίου γεύματος».

Ποιες πολιτείες εξακολουθούν να επιτρέπουν ειδικό τελευταίο γεύμα

Περίπου 12 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να δίνουν στους μελλοθάνατους το δικαίωμα να ζητήσουν ένα ιδιαίτερο τελευταίο γεύμα. Από αυτές που διατηρούν τη θανατική ποινή, ορισμένες επιβάλλουν αυστηρά οικονομικά όρια –όπως το ανώτατο ποσό των 40 δολαρίων στη Φλόριντα και των 25 δολαρίων στην Οκλαχόμα– ενώ, άλλες σερβίρουν αποκλειστικά το συνηθισμένο φαγητό των φυλακών χωρίς καμία εξαίρεση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα προϊόν που απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει το τελευταίο γεύμα ενός μελλοθάνατου; Η απάντηση είναι το αλκοόλ.

Τα περισσότερα σωφρονιστικά ιδρύματα θεωρούν τα αλκοολούχα ποτά απαγορευμένα αντικείμενα και δεν επιτρέπουν την παρουσία τους εντός των φυλακών. Στη λίστα των απαγορευμένων ειδών περιλαμβάνεται, επίσης, ο καπνός.

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο τελευταίος κρατούμενος που έλαβε την «πολυτέλεια» ενός ποτηριού brandy, ήταν ο Μανουέλ Φερνάντες το 1835, ο οποίος κάπνισε και ένα πούρο λίγο πριν εκτελεστεί.

Οι δημοφιλέστερες επιλογές τελευταίου γεύματος

Οι συχνότερες επιλογές περιλάμβαναν μπριζόλες, πίτσες, χάμπουργκερ και αναψυκτικά, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Κορνέλ, η οποία ανέλυσε 193 τελευταία γεύματα μελλοθανάτων.

Αν υπάρχει μία λέξη που εμφανίζεται περισσότερο από οιαδήποτε άλλη στις λίστες, αυτή είναι η λέξη «τηγανητό». Τηγανητό κοτόπουλο, τηγανητές μπριζόλες, πατάτες τηγανητές και τηγανητά θαλασσινά συγκαταλέγονται στα συνηθέστερα αιτήματα.

Οι συγκεκριμένες τροφές φαίνεται να προτιμώνται επειδή συνδέονται με αναμνήσεις, είναι απλές και ιδιαίτερα πλούσιες σε λιπαρά και αλάτι, στοιχεία που προσφέρουν αίσθημα παρηγοριάς σε ανθρώπους που βιώνουν ακραία ψυχολογική πίεση.

Μεταξύ των κορυφαίων επιλογών περιλαμβάνονται:

  • Μπριζόλα (συνήθως T–bone ή ribeye), μπέργκερ με μπέικον και τυρί, καθώς και τηγανητό κοτόπουλο ή τηγανητή μοσχαρίσια μπριζόλα.
  • Πατάτες τηγανητές, πουρές πατάτας, ροδέλες κρεμμυδιού και συνοδευτικά με φρέσκα λαχανικά ή σαλάτα.
  • Παγωτό (κυρίως με γεύση σοκολάτα ή μέντα με κομματάκια σοκολάτας), μηλόπιτα και διάφορα είδη κέικ.
  • Αναψυκτικά όπως root beer (παραδοσιακό αμερικανικό αναψυκτικό με γεύση βανίλιας και βοτάνων) και κόκα–κόλα, παγωμένο τσάι ή ποτά με γεύσεις φρούτων.
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