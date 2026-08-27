Ταξίδι στην άκρη του κόσμου χωρίς τα έξοδα διαμονής:Φάρμα προσφέρει δωρεάν στέγη για τρεις εβδομάδες

Το ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου και η εξερεύνηση των τοπίων της χώρας αποτελεί όνειρο για πολλούς, όμως το κόστος συχνά λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο. Υπάρχουν, ωστόσο, εναλλακτικοί τρόποι να ζήσει κανείς την εμπειρία από μέσα χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια περιουσία. Η πλατφόρμα Worldpackers δημοσίευσε μια πρόταση για όσους σχεδιάζουν τα ταξίδια τους για το 2027 και αγαπούν τα άλογα.

Η προσφορά προέρχεται από μια μεγάλη φάρμα στην περιοχή Inverell Shire, μέσα στην αυστραλιανή φύση. Οι ιδιοκτήτες αναζητούν άτομα που θα βοηθήσουν στην καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης και, ως αντάλλαγμα, προσφέρουν ένα πακέτο παροχών που καλύπτει μεγάλο μέρος των βασικών εξόδων ενός ταξιδιώτη.

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