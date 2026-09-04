Έσπασε το ρεκόρ κατά 155 μέτρα: Η κινεζική γέφυρα με τα 600 μέτρα άνοιγμα που άλλαξε τα δεδομένα

Η Κίνα έσπασε ένα όριο που για δεκαετίες έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί στην κατασκευή μεγάλων τοξωτών γεφυρών. Η Tian’e Longtan, στη Γκουανγκσί, διαθέτει κύριο άνοιγμα 600 μέτρων και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το έργο κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 445 μέτρων.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι μόνο η απόσταση που καταφέρνει να γεφυρώσει. Οι μηχανικοί προσπάθησαν να λύσουν ένα από τα βασικότερα προβλήματα των τεράστιων τοξωτών κατασκευών: το ίδιο τους το βάρος. Και για να το πετύχουν δεν πρόσθεσαν περισσότερο σκυρόδεμα, αλλά αφαίρεσαν υλικό από σημεία όπου δεν ήταν απαραίτητο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta