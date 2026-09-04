Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google
Υποψήφιος διδάκτορας ανακάλυψε στη 16η σελίδα του Google μια χαμένη πόλη των Μάγια με πυραμίδες, αμφιθέατρα και γήπεδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα περίμενε κανείς να βρει μια αρχαία πόλη των Μάγια. Οπουδήποτε εκτός Μεσοαμερικής, για παράδειγμα, θα ήταν λίγο περίεργο. Όμως, ένας υποψήφιος διδάκτορας κατάφερε να ανακαλύψει μία τέτοια πόλη, με πυραμίδες, αμφιθέατρα και αθλητικά γήπεδα, στην 16η σελίδα αναζήτησης στην Google.
Η ανακάλυψη έγινε από τον Λουκ Όλντ-Τόμας, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Tulane και την ομάδα του.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32 ∙ ANNOUNCEMENTS
Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα
15:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι
15:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωκίδα: Φωτιά στους Πενταγιούς - Επιχειρούν δύο εναέρια
14:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
09:54 ∙ WHAT THE FACT