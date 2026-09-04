Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google

Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα περίμενε κανείς να βρει μια αρχαία πόλη των Μάγια. Οπουδήποτε εκτός Μεσοαμερικής, για παράδειγμα, θα ήταν λίγο περίεργο. Όμως, ένας υποψήφιος διδάκτορας κατάφερε να ανακαλύψει μία τέτοια πόλη, με πυραμίδες, αμφιθέατρα και αθλητικά γήπεδα, στην 16η σελίδα αναζήτησης στην Google.

Η ανακάλυψη έγινε από τον Λουκ Όλντ-Τόμας, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Tulane και την ομάδα του.

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