Γλυκαντικό σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπαίνει στο μικροσκόπιο

Η ξυλιτόλη είναι ένα γλυκαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε τσίχλες χωρίς ζάχαρη, μέντες, οδοντόκρεμες, καραμέλες, παγωτά και άλλα προϊόντα, ενώ θεωρείται ασφαλές πρόσθετο τροφίμων, και σε μικρές ποσότητες υπάρχει φυσικά και σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.

Μέχρι σήμερα, η πιο γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια από την κατανάλωσή της ήταν η γαστρεντερική ενόχληση, ωστόσο, νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας 2026 στο Μόναχο εντόπισε συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη κατανάλωση ξυλιτόλης και τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta