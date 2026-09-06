Αποθηκεύουν τα χρήματά τους σε αλουμινόχαρτο: Το απρόσμενο κόλπο με τα μετρητά
Δεν πρόκειται για κάποιο περίεργο κόλπο με τα χρήματα, αλλά για μια πρακτική που βασίζεται στις ιδιότητες του αλουμινόχαρτου
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Σύμφωνα με τους ειδικούς, το αλουμινόχαρτο δεν χρησιμεύει μόνο στην κουζίνα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα προστατευτικό «τοίχος» για χαρτονομίσματα ή έγγραφα που αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό με το συνηθισμένο χαρτί, καθώς τα περισσότερα νομίσματα βασίζονται κυρίως σε ίνες βαμβακιού, ενώ ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν και πολυμερή, ώστε να αυξήσουν την αντοχή τους. Παρότι αυτά τα υλικά είναι ανθεκτικά, η υγρασία, το φως και ορισμένοι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν φθορά με την πάροδο των χρόνων.
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