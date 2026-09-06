Το αρχαίο μνημείο των 40.000 τόνων που δεν γνωρίζουμε πώς και γιατί χτίστηκε: Η άγνωστη ιστορία του
Από το έδαφος μοιάζει σχεδόν αόρατο. Από ψηλά, όμως, αποκαλύπτεται ένα εντυπωσιακό πέτρινο σύμπλεγμα ηλικίας περίπου 5.500 ετών
Στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανάμεσα στην Συρία και το Ισραήλ, βρίσκεται ένα από τα πιο αινιγματικά αρχαία μνημεία της περιοχής. Το Rujm el-Hiri αποτελείται από πέντε ομόκεντρους κύκλους από βασάλτη, συνολικού βάρους άνω των 40.000 τόνων, ενώ ο μεγαλύτερος έχει διάμετρο που ξεπερνά τα 150 μέτρα. Κατασκευάστηκε πιθανότατα γύρω στο 3.500 π.Χ., όμως μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό ποιος το δημιούργησε ούτε ποιος ήταν ο αρχικός του σκοπός.
Το εντυπωσιακό είναι ότι από το έδαφος μεγάλο μέρος της κατασκευής δύσκολα γίνεται αντιληπτό, καθώς η κυκλική διάταξη, που θυμίζει στόχο, αποκαλύπτεται πολύ πιο καθαρά από ψηλά.
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