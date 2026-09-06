Το αρχαίο μνημείο των 40.000 τόνων που δεν γνωρίζουμε πώς και γιατί χτίστηκε: Η άγνωστη ιστορία του

Στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανάμεσα στην Συρία και το Ισραήλ, βρίσκεται ένα από τα πιο αινιγματικά αρχαία μνημεία της περιοχής. Το Rujm el-Hiri αποτελείται από πέντε ομόκεντρους κύκλους από βασάλτη, συνολικού βάρους άνω των 40.000 τόνων, ενώ ο μεγαλύτερος έχει διάμετρο που ξεπερνά τα 150 μέτρα. Κατασκευάστηκε πιθανότατα γύρω στο 3.500 π.Χ., όμως μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό ποιος το δημιούργησε ούτε ποιος ήταν ο αρχικός του σκοπός.

Το εντυπωσιακό είναι ότι από το έδαφος μεγάλο μέρος της κατασκευής δύσκολα γίνεται αντιληπτό, καθώς η κυκλική διάταξη, που θυμίζει στόχο, αποκαλύπτεται πολύ πιο καθαρά από ψηλά.

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