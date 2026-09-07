Άνοιξαν τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρη: Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι πραγματικά περίεργη

Όπως είχε δηλώσει ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο στην ταινία του OCEAN, η αντίληψη ότι η απομάκρυνση των καρχαριών αυξάνει τα ψάρια αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς οι καρχαρίες αποτελούν είδη-κλειδιά για την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους, μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS One εξέτασε τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρεων που εντοπίστηκαν νεκροί στο πλαίσιο προγράμματος προστασίας λουόμενων στη Νότια Αφρική. Οι καρχαρίες-τίγρεις θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο, αλλά και δεινοί κυνηγοί που καταναλώνουν σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους.

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