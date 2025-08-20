Ντόναλντ Τραμπ: Με Παβαρότι και Έλβις τεστάρισε τα νέα ηχεία του Λευκού Οίκου - Βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέκεται στην είσοδο του Λευκού Οίκου, έτοιμος να τποδεχθεί τον Ζελένσκι

Αφού δοκίμασε τις αντοχές της παγκόσμιας κοινότητας με τις διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να δοκιμάσει και τα ηχεία στον Λευκό Οίκο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζει τον Αμερικανό πρόεδρο να τεστάρει. τα νέα ηχεία εξωτερικού χώρου στο Λευκό Οίκο.

Έπαιξε πολλά από τα αγαπημένα του τραγούδια κοντά στον πρόσφατα ανακαινισμένο Rose Garden, σύμφωνα με το Daily Mail.

Η λίστα περιελάμβανε τα τραγούδια «God Bless the USA» του Lee Greenwood, «Nessun dorma» σε ερμηνεία του Pavarotti, «Are You Lonesome Tonight» του Elvis Presley και «You Are So Beautiful» του Joe Cocker.

Η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt δήλωσε ότι ο πρόεδρος έλεγχε τη μουσική από το Οβάλ Γραφείο χρησιμοποιώντας το iPad του, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε συναντήσεις.

