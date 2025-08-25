Κίνα: Αύξηση της ενέργειας από άνθρακα και ταυτόχρονο ρεκόρ στις ΑΠΕ

Θιβετιανά πρόβατα βόσκουν σε ένα ηλιακό πάρκο στο νομό Χαϊνάν της επαρχίας Τσινγκάι της δυτικής Κίνας, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025.

Η παραγωγή ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα κατέγραψε μεγάλη αύξηση το πρώτο εξάμηνο, όμως –ταυτόχρονα– σημειώθηκε νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, καταγράφει έρευνα που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Ο άνθρακας είναι πηγή ενέργειας απαραίτητη εδώ και δεκαετίες στην Κίνα, ωστόσο η ταχεία αύξηση των αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων τα τελευταία χρόνια έχει γεννήσει ελπίδες πως η χώρα θα μπορέσει να αφήσει πίσω της αυτό το εξαιρετικά ρυπογόνο καύσιμο.

Ο άνθρακας αντιπροσωπεύει περίπου το μισό ενεργειακό μείγμα, ή αλλιώς την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Κίνα, ενώ έφθανε τα τρία τέταρτα το 2016.

Η χώρα έθεσε σε υπηρεσία εγκαταστάσεις ικανές να παράγουν 21 γιγαβάτ (GW) με καύση άνθρακα τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς, ποσότητα που είναι η υψηλότερη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πρώτου εξαμήνου από το 2016, σύμφωνα με την έκθεση του κέντρου έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα (CREA) και του παγκόσμιου παρατηρητηρίου ενέργειας (GEM).

Παράλληλα, η Κίνα άρχισε ή ξανάρχισε την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών με καύση άνθρακα που συνολικά θα παράγουν 46 GW, ή αλλιώς όλη την παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα στη Νότια Κορέα, και ενέκρινε ή ξεκίνησε νέα έργα δυναμικότητας άλλων 75 GW.

Η θεαματική ανάπτυξη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τον στόχο που έχει θέσει το Πεκίνο να φθάσει στην κορύφωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030 κι εγείρει κίνδυνο να εδραιώσει τον ρόλο του άνθρακα στον ενεργειακό τομέα, κατά το κείμενο.

Η δεύτερη οικονομία του κόσμου ευθύνεται για τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, όμως ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε κορυφαία δύναμη όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η ανάπτυξη της ενέργειας που παράγεται με καύση άνθρακα στην Κίνα (...) δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης, κάτι που διατηρεί τις εκπομπές σε υψηλό επίπεδο και καταδικάζει το σύστημα να παραμείνει εξαρτημένο από τον άνθρακα για πολλά χρόνια», σημείωσε η Κριστίν Σίρερ, αναλύτρια στο GEM και εκ των συγγραφέων της έκθεσης.

Μπορεί σύντομα να καταναλώνεται ακόμη περισσότερος άνθρακας, καθώς «μεγάλος αριθμός έργων» μονάδων που καίνε άνθρακα «είχαν εγκριθεί» κι αναμένεται να ολοκληρωθούν, λόγω της αύξησης των νέων αδειών το 2022 και το 2023, όταν το δίκτυο στην Κίνα δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τον Λάουρι Μιλιβίρτα, επικεφαλής αναλυτή του CREA.

«Έκτοτε, η βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και της αποθήκευσης επέτρεψαν να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, ενώ τα έργα κατασκευής ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύση άνθρακα που είχαν εγκριθεί την εποχή συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Το «μπανγκ» αυτό του άνθρακα καταγράφτηκε παρά την ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα, που καλύπτει πλέον την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού στον ασιατικό γίγαντα.

Η Κίνα εγκατέστησε 212 GW φωτοβολταϊκής παραγωγικής δυναμικότητας επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, καταγράφοντας ρεκόρ και ξεπερνώντας σε δυναμικότητα το σύνολο των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024.

Η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εγκατάσταση επαρκούς δυναμικότητας καθαρής ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, πυρηνικής) εντός 2025 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών για ηλεκτρισμό της Γερμανίας και της Βρετανίας μαζί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμευόταν το 2021 πως θα «ελέγχονται αυστηρά» τα ενεργειακά έργα που βασίζονται στην καύση άνθρακα κι η αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα, προτού αρχίσουν να «μειώνονται προοδευτικά» μεταξύ του 2026 και του 2030.

Ωστόσο, το κείμενο επισημαίνει ότι μόλις 1 GW δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα αποσύρθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, που σημαίνει πως η χώρα είναι ακόμη πολύ μακριά από τον στόχο να έχουν αποσυρθεί συνολικά 30 GW από το 2020 ως το τέλος του 2030.

«Ισχυρά συμφέροντα του τομέα του άνθρακα» συνεχίζουν να ασκούν πίεση υπέρ έργων του είδους, εξήγησε η Τσι Τσιν, βασική συγγραφέας της έκθεσης κι αναλύτρια ειδικευμένη στην Κίνα στο CREA.

Κι αυτά τα νέα έργα που βασίζονται στην καύση άνθρακα «μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προειδοποίησε η ίδια.

Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει τους νέους στόχους της όσον αφορά τις εκπομπές και την ενέργεια εντός μηνών, όταν θα δώσει στη δημοσιότητα το 15ο πενταετές πλάνο της για την περίοδο 2026-2030.

Ο κ. Σι υποσχέθηκε τον Απρίλιο πως η χώρα του προσεχώς θα παρουσιάσει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις της ως προς τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2035, ενόψει της COP30 του Νοεμβρίου.

