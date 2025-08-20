Αθέατος πόλεμος: Ο Κινέζοι «αρπάζουν» ρωσικό πετρέλαιο που προοριζόταν για την Ινδία

Νέα στροφή καταγράφεται στη διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς κινεζικά διυλιστήρια εξασφάλισαν τουλάχιστον 15 φορτία ρωσικού αργού, τα οποία παραδοσιακά κατευθύνονταν προς την Ινδία. Η αλλαγή αυτή έρχεται την ώρα που το Νέο Δελχί περιορίζει τις αγορές του από τη Μόσχα, μετά την επιβολή επιπλέον δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler, οι μεγάλες κρατικές και ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη κλείσει 13 φορτία για παράδοση τον Οκτώβριο και τουλάχιστον δύο ακόμη για τον Νοέμβριο. Πρόκειται για ποσότητες που φτάνουν τα 700.000 έως 1 εκατομμύριο βαρέλια η καθεμία και θα φορτωθούν από λιμάνια της Αρκτικής και της Μαύρης Θάλασσας – διαδρομές που ως τώρα εξυπηρετούσαν κυρίως την Ινδία.

Η στροφή των Κινέζων ερμηνεύεται ως «ευκαιριακή κίνηση», καθώς το ρωσικό αργό παραμένει κατά τουλάχιστον 3 δολάρια φθηνότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή. «Τώρα είναι καλή στιγμή να αγοράζουν, γιατί ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει σκληρά την Ινδία», ανέφερε η αναλύτρια Μουγιού Σου από την Kpler.

Η Ινδία, που πέρυσι εισήγαγε 53 δισ. δολάρια σε ρωσικό πετρέλαιο –καλύπτοντας το 36% της αγοράς της– έχει μειώσει απότομα τις αγορές της μετά τους νέους αμερικανικούς δασμούς. Ο Τραμπ, επιδιώκοντας να στραγγίξει τα έσοδα της Μόσχας, απείλησε με δευτερογενείς κυρώσεις σε όποιες χώρες συνεχίσουν να εισάγουν ρωσικό αργό. Στις αρχές Αυγούστου επέβαλε επιπλέον 25% φόρο στα ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα για την επιμονή της χώρας να αγοράζει ενέργεια από τον Πούτιν.

Η Κίνα, από την πλευρά της, δείχνει έτοιμη να καλύψει ένα μέρος του κενού, αν και δεν μπορεί να φτάσει τα ινδικά επίπεδα. Ενώ το Πεκίνο εισάγει περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τη μέρα, η Ινδία είχε φτάσει τα 1,7 εκατ. βαρέλια. «Αν η Ινδία συνεχίσει να κρατά πίσω, η Ρωσία θα βρεθεί μπροστά σε σοβαρό πρόβλημα – η Κίνα δεν μπορεί να απορροφήσει μόνη της τόσο όγκο», τόνισε η Σου.

Πάντως, ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε πιο διστακτικός απέναντι στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, είπε ότι προς το παρόν δεν εξετάζει άμεσα δασμούς στην Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αν και άφησε να εννοηθεί πως «σε δύο ή τρεις εβδομάδες» κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει.

Η παγκόσμια αγορά παρακολουθεί στενά. Αν και η Κίνα επωφελείται από τις χαμηλές τιμές, το ερώτημα είναι αν η Ρωσία θα βρει διέξοδο για τις τεράστιες ποσότητες που άφησε πίσω της η Ινδία, ή αν οι πιέσεις της Ουάσιγκτον θα αρχίσουν να αποδίδουν.

*Με πληροφορίες από το Cnn.com

