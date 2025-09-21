Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της

Σοκ προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένας 50χρονος άνδρας, δολοφόνησε την ετεροθαλή αδελφή του μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Χαριλάου. «Έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε» ήταν τα πρώτα του λόγια στην Άμεση Δράση, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου βρήκαν τη γυναίκα, 60 ετών, πεσμένη στο χολ του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις της, με σακούλα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό της. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι πατέρας δύο παιδιών και για χρόνια φρόντιζε την αδελφή του, ειδικά το τελευταίο διάστημα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, λίγη ώρα πριν από το τραγικό περιστατικό την είχε μεταφέρει από το νοσοκομείο στο σπίτι, καθώς νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα πρώτα λόγια του δράστη

Κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς, ο 50χρονος ανέφερε:

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Η λογομαχία που προηγήθηκε φαίνεται πως ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει η συσσωρευμένη πίεση που, όπως ισχυρίστηκε, τον οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Μαρτυρίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη. Φιλικό πρόσωπο του 50χρονου τον περιέγραψε ως «στήριγμα» για την αδελφή του, καθώς εκείνος αναλάμβανε τη φροντίδα της όταν εκείνη αρρώστησε.

Ο δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

