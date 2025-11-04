Πασίγνωστος streamer αποκαλύπτει πόσα λεφτά βγάζει το μήνα σε... ζωντανή μετάδοση

Ο Asmongold προκάλεσε συζητήσεις στην κοινότητα των streamers, καθώς αποκάλυψε τα έσοδά από τις διαδικτυακές δραστηριοτητές του τον Οκτώβριο του 2025. Την ίδια ώρα, έδειξε πόσα κέρδισε από το Twitch στο ίδιο διάστημα, δημιουργώντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων για τις πληρωμές στις μεγάλες streaming πλατφόρμες.

Κατά τη διάρκεια livestream στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο Asmongold παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία επί οθόνης, αστειευόμενος μπροστά στο κοινό του. Συγκεκριμένα αποκάλυψε ότι έβγαλε 165,178 δολάρια από 30 συνολικά Stream στην πλατφόρμα Kick ενώ παράλληλα για το ίδιο σχεδόν χρονικό διάστημα, εισέπραξε 19 περίπου χιλιάδες δολάρια από το Twitch.

Σύμφωνα με τον streamer, τα στοιχεία προέρχονται από επίσημα στατιστικά της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τον Asmongold, το Kick καταβάλλει σημαντικά μεγαλύτερα ποσά μέσω του Kick Creator Incentive Program, το οποίο αποζημιώνει τους δημιουργούς ανάλογα με τις ώρες και τον αριθμό των livestreams. Εξήγησε ότι όσοι streamers επιλέγουν να μεταδίδουν αποκλειστικά στο Kick, μπορεί να δουν τις απολαβές τους να εκτοξεύονται, καθώς η πλατφόρμα «διπλασιάζει την ωριαία αμοιβή».

Γιατί δεν επιλέγει αποκλειστικότητα

Κι όμως, παρά τις γενναιόδωρες απολαβές, ο Asmongold δήλωσε πως δεν σκοπεύει να δεσμευτεί αποκλειστικά στο Kick. Όπως είπε, το κοινό του τον παρακολουθεί και στο Twitch και στο Kick, κάτι που του δίνει κίνητρο να παραμείνει και στις δύο πλατφόρμες. «Γιατί να το κάνω; Δεν με νοιάζουν μόνο τα χρήματα», σχολίασε στο live, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να συνεχίσει όπως σήμερα.

