ΗΠΑ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος

Newsbomb

ΗΠΑ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα

Πυροσβεστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή παροχής βοήθειας για τον τυφώνα Μελίσα, συνετρίβη σε μια λίμνη σε μια κατοικημένη περιοχή στην Φλόριντα το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ένας αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δήλωσε στο Associated Press ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης και ότι η έρευνα είχε μετατραπεί σε προσπάθεια ανάκτησης. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Η κομητεία Broward, από όπου απογειώθηκε το αεροπλάνο και όπου συνέβη η συντριβή, φιλοξενεί μια κοινότητα που κινητοποιήθηκε για να συλλέξει είδη πρώτης ανάγκης μετά τον τυφώνα Μελίσα, ο οποίος έπληξε την Τζαμάικα στα τέλη του περασμένου μήνα, αφήνοντας πίσω του ένα μονοπάτι καταστροφής.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Mike Moser, δήλωσε ότι οι ομάδες ανταποκρίθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από την κλήση που ανέφερε τη συντριβή. Κανένα σπίτι δεν υπέστη ζημιές, αλλά είπε ότι οι διασώστες εντόπισαν κάποια συντρίμμια κοντά σε μια δεξαμενή συγκράτησης νερού της γειτονιάς.

«Δεν μπορούσαν να δουν κάποιο αεροπλάνο όταν έφτασαν οι διασώστες στο σημείο», είπε ο Moser. «Ακολούθησαν τα ίχνη των συντριμμιών που τους οδήγησαν στο νερό. Στη συνέχεια, δύτες μπήκαν στο νερό και προσπάθησαν να αναζητήσουν τυχόν θύματα, αλλά δεν βρήκαν κανένα».

Ο Moser είπε ότι οι προσπάθειες διάσωσης ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθούν θύματα. Είπε ότι η αστυνομία θα αναλάβει τις προσπάθειες ανάκτησης και ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι της αεροπορίας θα διερευνήσουν την αιτία της συντριβής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη - Την είχε συνυπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την μεταφορά μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

21:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στη Συρία: Από την απομόνωση στην ανασυγκρότηση

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για Ιταλούς που φέρεται να πλήρωναν για να σκοτώνουν «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ