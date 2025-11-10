ΗΠΑ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα

Ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή παροχής βοήθειας για τον τυφώνα Μελίσα, συνετρίβη σε μια λίμνη σε μια κατοικημένη περιοχή στην Φλόριντα το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ένας αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δήλωσε στο Associated Press ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης και ότι η έρευνα είχε μετατραπεί σε προσπάθεια ανάκτησης. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Η κομητεία Broward, από όπου απογειώθηκε το αεροπλάνο και όπου συνέβη η συντριβή, φιλοξενεί μια κοινότητα που κινητοποιήθηκε για να συλλέξει είδη πρώτης ανάγκης μετά τον τυφώνα Μελίσα, ο οποίος έπληξε την Τζαμάικα στα τέλη του περασμένου μήνα, αφήνοντας πίσω του ένα μονοπάτι καταστροφής.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Mike Moser, δήλωσε ότι οι ομάδες ανταποκρίθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από την κλήση που ανέφερε τη συντριβή. Κανένα σπίτι δεν υπέστη ζημιές, αλλά είπε ότι οι διασώστες εντόπισαν κάποια συντρίμμια κοντά σε μια δεξαμενή συγκράτησης νερού της γειτονιάς.

«Δεν μπορούσαν να δουν κάποιο αεροπλάνο όταν έφτασαν οι διασώστες στο σημείο», είπε ο Moser. «Ακολούθησαν τα ίχνη των συντριμμιών που τους οδήγησαν στο νερό. Στη συνέχεια, δύτες μπήκαν στο νερό και προσπάθησαν να αναζητήσουν τυχόν θύματα, αλλά δεν βρήκαν κανένα».

Ο Moser είπε ότι οι προσπάθειες διάσωσης ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθούν θύματα. Είπε ότι η αστυνομία θα αναλάβει τις προσπάθειες ανάκτησης και ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι της αεροπορίας θα διερευνήσουν την αιτία της συντριβής.

