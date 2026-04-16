Ο Χέγκσεθ μπέρδεψε τη Βίβλο με ένα απόσπασμα από το Pulp Fiction

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παρέθεσε ένα απόσπασμα από τη Βίβλο από την ταινία «Pulp Fiction», που επινόησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κουέντιν Ταραντίνο.

To βίντεο εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωτότυπο κείμενο του Βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης του Προφήτη Ιεζεκιήλ λέει: «Και θα εκτελέσω μεγάλη εκδίκηση εναντίον τους, και θα τους τιμωρήσω στην οργή μου· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτελέσω την εκδίκησή μου εναντίον τους» (25:17).

Στην ταινία του Ταραντίνο, ο χαρακτήρας του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο γκάνγκστερ Τζουλς Γουίνφιλντ, απαγγέλλει ένα φανταστικό απόσπασμα πριν εκτελέσει έναν άνδρα.

Ο Χέγκσεθ παρέθεσε επίσης αυτό το απόσπασμα: «Το μονοπάτι των δικαίων είναι δύσκολο, γιατί εμποδίζεται από τους εγωιστές και τυραννικούς κακούς ανθρώπους. Ευλογημένος είναι ο βοσκός που, στο όνομα του ελέους και της καλής θέλησης, οδηγεί τους αδύναμους μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί αυτός είναι που φροντίζει τους αδελφούς του και φέρνει πίσω τους γιους που έχουν παραστρατήσει. Και θα εκτελέσω μεγάλη εκδίκηση εναντίον τους με οργισμένες τιμωρίες, σε εκείνους που σχεδίασαν να βλάψουν και να δηλητηριάσουν τους αδελφούς μου. Και θα ξέρετε ότι το όνομά μου είναι Κύριος, όταν η εκδίκησή μου πέσει πάνω σας».

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon. — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Διαβάστε επίσης